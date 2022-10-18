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الدبيبة يوجة بصرف منح بدل الإيجار لمستحقيها من درنة

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / منصة السبق الإعلامية
مصدر الخبر / منصة السبق الإعلامية

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة، على ضرورة متابعة صرف منح بدل الإيجار عبر آلية تضمن وصولها لجميع مستحقيها من مدينة درنة.

وشدد الدبيبة خلال لقائه الاثنين مع وفد من تجمع رابطة أهالي ونشطاء ونازحي درنة في طرابلس على ضرورة أن يكون ملف المصالحة الوطنية بعيدا عن أي تسييس من أي طرف كان، مشيدا بالجهود التي يبذلها أبناء المدينة في هذا الجانب.

واستمع رئيس الوزراء لأوضاع مهجري المدينة والصعوبات التي تواجه النازحين داخلها، ممن تعرضت منازلهم للتدمير، إضافة إلى المختنقات التي تعانيها المدينة.

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منصة السبق الإعلامية

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