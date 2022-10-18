خلال لقائه بقائد أفريكوم.. دبلوماسي أمريكي: ندعم تشكيل جيش موحد في ليبيا

أكد القائم بالأعمال الأميركي في ليبيا ليزلي أوردمان خلال لقائه قائد القيادة الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم) الجنرال مايكل إي لانغلي التزام الولايات المتحدة بدعم ليبيا في جهودها لتشكيل جيش موحد بقيادة مدنية وقادر على حماية سيادة ليبيا واستقرارها على المدى الطويل

وقال أوردمان بحسب تغريدة لسفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا بموقع “تويتر” إنه التقى قائد أفريكوم خلال زيارته لتونس.

وكان القائم بالأعمال الأميركي في ليبيا أكد أن التقدم نحو توحيد المؤسسة العسكرية وإخراج القوات الأجنبية والمقاتلين والمرتزقة ونزع سلاح الجماعات المسلحة وتسريحها وإعادة دمجها أمور أساسية لتجنب الصراع ودفع عملية الانتقال السياسي في ليبيا.

وبين أوردمان في تسجيل مصور أن تحقيق هذه الأهداف من شأنه تعزيز السلام وتأمين سيادة ليبيا واستقرارها على المدى الطويل على النحو الذي يدعو إليه الشعب الليبي مشددا على أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب الشعب الليبي في هذا الجهد.

وأشاد الدبلوماسي الأمريكي بالجهود التعاونية لرئيسي الأركان في المنطقتين الشرقية والغربية عبد الرزاق الناظوري ومحمد الحداد واللجنة العسكرية المشتركة 5+5 لتعزيز المصالحة الوطنية من خلال التنفيذ الكامل لاتفاقية وقف إطلاق النار عام 2020.

وأضاف أن الشعب الليبي يستحق أن يكون له جيشًا موحدًا قادرًا على الدفاع عن سيادة بلاده كما يستحق حكومة منتخبة ديمقراطيًا تمثل ليبيا موحدة.