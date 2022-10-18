الهلال الأحمر درنة ينتشل جثة مجهولة الهوية في غابة بومسافر

العنوان – درنة

أعلن الهلال الأحمر الليبي فرع درنة أمس الإثنين، انتشال جثة مجهولة الهوية في غابة بومسافر.

وأوضح الهلال الأحمر أن نتشال الجثة تم عقب ورود بلاغ من النيابة العسكرية درنة، مؤكدًا أنه تم بالتنسيق مع الجهات الأمنية بالمدينة.

وأشار الهلال الأحمر درنة إلى أنه تم نقل الجثة إلى ثلاجة مُستشفى الهريش وذلك لعرضها على الطبيب الشرعي واستكمال باقي الإجراءات.

وكانت الجماعات الإرهابية التي سيطرت على المدينة لسنوات تستغل غابة بومسافر مقبرة لكل ضحاياها ولأفرادها الذين يتم قتلهم حيث تم العثور أكثر من مرة على عدد من الجثث في الغاب.