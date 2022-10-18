مراقب تعليم تاجوراء: إنشاء فصول متنقلة يحل أزمة زحمة الطلاب في المدارس

قال مراقب تعليم بلدية تاجوراء عبد الباسط النعاس، أن المدارس في البلدية تواجه إشكالية اكتظاظ الفصول ونقص المقاعد الدراسية في المدارس بالتعليم الأساسي والثانوي.

وأضاف “النعاس”، في تصريحات صحفية، أن عدد الطلبة داخل الفصل الواحد ببعض المدارس وصل إلى 60 طالبا ما يؤثر سلبا على العملية التعليمية، مشيرا إلى أن عدد الطلبة المسجلين في المراقبة تجاوز 65 ألف طالب، وعدد المعلمين 8,991 معلما ومعلمة، وعدد المدارس 75 مدرسة.

وأوضح، “لدينا نقص في التخصصات العلمية بالمرحلة الثانوية”، متابعا، “افتُتحت هذا العام مدرسة جديدة، ومع الأسف لا يوجد بها معلمون، ونشيد بجهود معلمي العقود رغم عدم حصولهم على رواتبهم منذ العام 2014، إلا أنهم قاموا بدور كبير في حل إشكالية نقص المعلمين”.

وتابع “راسلنا كل الجهات المعنية من مصلحة مرافق تعليمية ورقابات لتوفير احتياجات المدارس من مستلزمات، ونأمل توفرها، وما زال أولياء الأمور يبحثون عن مدارس لتسجيل أبنائهم، خاصة المرحلة الثانوية

ورأى أن توفير فصول متنقلة هو حل مؤقت لإشكالية نقص الفصول، وأن بلدية تاجوراء بها عدد كبير من العائلات المهجرة، لافتا إلى أن العملية التعليمية انطلقت رغم كل الظروف سالفة الذكر، ونأمل من الجهات ذات العلاقة العمل على حل المشاكل التي تواجهنا

واختتم بقوله، “أنه ضمن الخطط الاستراتيجية المتخذة من البلدية، تم العمل على إنشاء 7 مدارس الفترة القادمة، ونطمح إلى الوصول لحلول عاجلة لإشكالية الاكتظاظ ونقص الإمكانيات”.