أمريكا تجدد التزامها بدعم جهود توحيد الجيش في ليبيا تحت قيادة مدنية واحدة

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أكد القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية لدى ليبيا، ليزلي أوردمان، اليوم الثلاثاء، التزام بلاده بدعم ليبيا في جهود توحيد الجيش الوطني تحت قيادة مدنية واحدة.

جاء ذلك في تغريدة عبر السفارة الأمريكية حول لقاء أوردمان مع الجنرال لانغلي أحد قادة القوات الأمريكية في أفريقيا “أفريكوم” خلال زيارته لتونس.

وقال أوردمان: “سعدنا اليوم بلقاء الجنرال لانغلي من أفريكوم خلال زيارته لتونس. وتظل الولايات المتحدة ملتزمة بدعم ليبيا في جهودها لتشكيل جيش موحد بقيادة مدنية وقادر على حماية سيادة ليبيا واستقرارها على المدى الطويل.”

وكان أوردمان قد قال الإثنين، “إن الشعب الليبي يستحق أن يكون له جيش موحد قادر على الدفاع عن سيادة بلاده كما يستحق حكومة منتخبة ديمقراطيًا تمثل ليبيا موحدة”.

وأضاف أوردمان، تصريح مصور، أن الولايات المتحدة ملتزمة بدعم التقدم الذي تقوده ليبيا لإعادة توحيد الجيش تحت قيادة مدنية منتخبة ديمقراطيًا.

وقال، “نحن نشيد بالجهود التعاونية لكل من الناظوري والحداد واللجنة العسكرية المشتركة (5+5) لتعزيز المصالحة الوطنية”.

وأضاف أوردمان، أن “التقدم نحو توحيد العسكري وإزالة القوات الأجنبية والمقاتلين والمرتزقة ونزع سلاح الجماعات المسلحة وتسريحها وإعادة دمجها أمورًا أساسية لتجنب الصراع ودفع عملية الانتقال السياسي في ليبيا”.

وقال، “إن تحقيق هذه الأهداف من شأنه أن يعزز السلام ويؤمن سيادة ليبيا واستقرارها على المدى الطويل على النحو الذي يدعو إليه الشعب الليبي”، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب ذلك.