ميلاد: القدرة الشرائية للدينار تراجعت والمطلوب إعلان التقشف

ليبيا – رأى المحلل المالي علي ميلاد أنّ السلفة المالية لحكومة فتحي باشاآغا تُعتبر قليلة، وهي تيسيرية، ولا يستطيع البنك المركزي في البيضاء طباعة النقود أو منح سلف مالية أخرى، لأنّ المصارف بالمنطقة الشرقية تعاني من تعسر مالي بسبب السلف المالية لسنوات سابقة، وكذلك قفل المقاصة بين الشرق والغرب.

ميلاد وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد” قال: إنّ القدرة الشرائية للدينار تراجعت والمطلوب التقشف، لكنّ الحكومتين التين ابتليت بهما ليبيا لا خيار لهما إلّا استنزاف موارد الدولة في الإنفاق الاستهلاكي.

وأكد أنّ الرواتب والدعم تصرف من الحكومة الموجودة في العاصمة طرابلس.

