“خلال لقائه باتيلي”.. بن قدارة يؤكد على سيادة وحيادية مؤسسة النفط

الوطن|رصد

التقى رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة برئيس البعثة الأممية في ليبيا عبدالله باثيلي.

وأكد بن قدارة خلال اللقاء على حيادية المؤسسة الوطنية للنفط وبعدها عن أي تجاذبات سياسية، وأن مجلس الإدارة يحظى بدعم كافة الجهات والأطراف بكل أنحاء ليبيا.

وشدد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط على أن تحقيق الاستقرار السياسي والأمني في ليبيا سينعكس بصورة إيجابية وواضحة على جذب الاستثمارات لقطاع النفط، مؤكدًا دعمه للبعثة الأممية لتحقيق الاستقرار في ليبيا.

من جهته، أشاد باثيلي بالجهود التي بذلها مجلس إدارة المؤسسة لعودة إنتاج النفط، مؤكدًا على دور المؤسسة كون النفط هو مصدر الدخل الأهم للدولة الليبية.