محلل إيطالي: هناك مغزى غير واضح من الاتفاقية التركية الليبية

أكد المحلل السياسي الإيطالي دانييلي روفينيتي، أن “هناك مغزى رئيسي من الاتفاقية التركية الليبية، وهو غير واضح حتى الآن”.

وقال روفينيتي، في تصريح صحفي، إن “أوروبا ترى أنها غير معنية بهذه الاتفاقية، لأن كل تركيزها على استمرار ضخ النفط والغاز في ليبيا بصورة طبيعية”.

وتابع؛ “هذه الاتفاقية تكشف أن تركيا لها تأثير كبير في ليبيا، مُستغلة الوضع الخاص الذي تعيشه البلاد من انقسام حكومي”.

وأوضح أن “أوروبا كل ما يهمها أن تكون هناك حكومة واحدة موحدة في ليبيا تنظم الانتخابات، وهذه هي الطريقة الوحيدة لحل الأزمة الليبية”.