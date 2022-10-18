المجلس الأعلى للطاقة يؤجل النظر في الميزانية الاستثنائية لشركة الكهرباء

قرر المجلس الأعلى لشؤون الطاقة، تأجيل النظر في مقترح الميزانية الاستثنائية للشركة العامة للكهرباء إلى الاجتماعات المقبلة، وفق ما أعلنه المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبر صفحته على «فيسبوك».

وعقد المجلس الأعلى لشؤون الطاقة، اليوم الثلاثاء، اجتماعه الأول برئاسة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، الذي خصص لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بقطاعي النفط والكهرباء.

محاور الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للطاقة

وقال المكتب الإعلامي إن الاجتماع «ناقش في بنوده، ملفات تخص عددًا من الشركات النفطية، إضافة إلى مقترح الميزانية الاستثنائية لشركة الكهرباء الذي قرّر المجلس تأجيل النظر فيه إلى الاجتماعات المقبلة. كما تم الاتفاق على عقد اجتماعات لمعالجة الملفات التي تخص قطاع الطاقة، وتوفير الحلول لها».

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وأعيد تنظيم المجلس الأعلى لشؤون الطاقة، بقرار مجلس الوزراء رقم (790) لسنة 2022، الصادر في سبتمبر الماضي ويضمّ في عضويته رئيس الوزراء ومحافظ المصرف المركزي ورئيس ديوان المحاسبة، ووزراء النفط والتخطيط والمالية والاقتصاد، ورؤساء مؤسسة النفط وشركة الكهرباء وجهاز الطاقات المتجددة.

ومن أبرز مهام المجلس الأعلى لشؤون الطاقة، الإشراف على القضايا السيادية المتعلقة بنشاطات الطاقة (النفط والغاز- المنتجات والبتروكيماوية ۔ الطاقة الذرية ۔ الطاقة المتجددة ۔ الطاقة الكهربائية)، وإعداد إستراتيجية الدولة في مجالات الطاقة المختلفة.

الاجتماع الأول للمجلس الأعلى لشؤون الطاقة برئاسة الدبيبة، الثلاثاء 18 أكتوبر 2022. (حكومتنا)

الاجتماع الأول للمجلس الأعلى لشؤون الطاقة برئاسة الدبيبة، الثلاثاء 18 أكتوبر 2022. (حكومتنا)

الاجتماع الأول للمجلس الأعلى لشؤون الطاقة برئاسة الدبيبة، الثلاثاء 18 أكتوبر 2022. (حكومتنا)