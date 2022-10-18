بن قدارة يؤكد للمبعوث الأممي على حياد مؤسسة النفط عن أي تجاذبات سياسية

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أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، اليوم الثلاثاء، للمبعوث الأممي عبدالله باتيلي، على حيادية المؤسسة وبُعدها عن أي تجاذبات سياسية وعدم تدخل أي جهة في عملها.

واستقبل بن قدارة الممثل الخاص للأمين العام، رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، عبد الله باتيلي، في مقر المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الثلاثاء.

وقال بن قدارة، إن المؤسسة تتعامل مع كافة الشركات والدول وفق ما تقتضيه اللوائح والقوانين، مؤكدًا لباتيلي على دعم المؤسسة للبعثة الأممية في تحقيق الاستقرار.

وشدد، على أن تحقيق الاستقرار السياسي والأمني سينعكس بصورة واضحة على جذب الاستثمارات لقطاع النفط.

من جانبها قالت البعثة الأممية، إن الجانبان ناقشا سبل ووسائل تعزيز استقلالية المؤسسة الوطنية للنفط كمؤسسة سيادية.