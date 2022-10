ليبيا – قال المحلل الاقتصادي محمد الشيباني إنّ عودة الانقسام السياسي تعني مزيدًا من الدين العام وطباعة النقود، ما يؤثر سلبًا على المالية العامة، وبالتالي ستكون للانقسام تأثيرات سلبية على سعر الصرف.

الشيباني وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد”، دعا إلى ضرورة إجراء الانتخابات في الأجل القريب، لأن المشكلة في ليبيا تتمثل في حكومة تقوم بالإنفاق العشوائي، وحكومة أخرى تبحث عن الأموال، دون الاهتمام بمعيشة المواطنين ومحاربة الغلاء والفساد.

Shares

The post الشيباني: عودة الانقسام السياسي سيزيد من الدين العام وطباعة النقود ما يؤثر سلبًا على الاقتصاد first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية