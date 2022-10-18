القائم بالأعمال الأمريكي في ليبيا: توحيد الجيش وإخراج القوات الأجنبية سيُجنب البلاد الصراعات المسلحة

طرابلس 18 أكتوبر 2022 (وال)- أكد القائم بالأعمال الأميركي في ليبيا ليزلي أوردمان، إلتزام الولايات المتحدة بدعم ليبيا في جهودها لتشكيل جيش موحد بقيادة مدنية قادر على حماية سيادة ليبيا واستقرارها على المدى الطويل.

جاء ذلك – في تغريدة نشرتها السفارة الأمريكية عبر حسابها بموقع تويتر – عقب لقاء ” وردمان ” بقائد القيادة الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم) الجنرال مايكل إي لانغلي.

وكان القائم بالأعمال الأميركي في ليبيا قد أكد في تسجيل مصور نشرته السفارة الأمريكية عبر حسابها بموقع فيسبوك أن التقدم نحو توحيد المؤسسة العسكرية، وإخراج القوات الأجنبية والمقاتلين والمرتزقة، ونزع سلاح الجماعات المسلحة وتسريحها، وإعادة دمجها أمور أساسية لتجنب الصراع ودفع عملية الانتقال السياسي في ليبيا.

وبين أوردمان أن تحقيق هذه الأهداف من شأنه تعزيز السلام وتأمين سيادة ليبيا، واستقرارها على المدى الطويل على النحو الذي يدعو إليه الشعب الليبي، مشددًا على أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب الشعب الليبي في هذا الجهد. (وال)

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