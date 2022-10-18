مجلس النواب يستأنف جلسته المخصصة لمناقشة قانون المرتبات

الوطن|رصد

استأنف مجلس النواب جلسته الرسمية اليوم الثلاثاء بمقره في مدينة بنغازي برئاسة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وبحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، جلسة اليوم خصصت لمناقشة قانون المرتبات الموحد.

وأكد المستشار صالح في مستهل الجلسة على أن “تحديد الحد الأدنى للأجور جاء استجابة لمطالب المواطنين، نظراً لارتفاع وغلاء المعيشة، وكذلك لتدني المرتبات لعدد كبير من العاملين، وبعد ذلك شرع المجلس في مناقشة مواد مشروع القانون كل مادة على حدا“.

وخلص المستشار صالح إلى عدد من الملاحظات:-

أولا: “التأكيد على أن الحد الأدنى للأجور الذي اقره المجلس في الجلسة السابقة بقيمة 1000 د .ل يشمل كافة العاملين سواء في القطاعالعام أو القطاع الخاص وأيضاً ضرورة تحديد حد أعلى للأجور ضمن مشروع قانون المرتبات الموحد“.

ثانياً: “ضرورة مراجعة الجدول الأول من حيث المرتبات الوارد في مشروع قانون المرتبات الموحد”.

ثالثاً : “ضرورة إعادة هيكلة الجهاز الإداري والنظر في ذلك وإخطار الحكومة بهذا الصدد“.

وبعد ذلك، أقر المجلس إحالة مشروع القانون بالملاحظات إلى اللجنة التشريعية بمجلس النواب وكذلك اللجنة المالية بالمجلس لتعديل الصياغة، وأيضًا مراجعة الملاحظات الفنية لتجهيز القانون في غضون شهر من تاريخه.

وشرع المجلس بعد ذلك في مناقشة مشروع جهاز الأمن الداخلي وتم تلاوة مواد القانون كل مادة على حدا ، كما شرع أيضًا المجلس في مناقشة الملاحظات حول مشروع القانون و لم يتم استكمال المناقشات في مشروع قانون جهاز الأمن الداخلي ليستكمل في جلسة غد الأربعاء.