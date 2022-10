عبد الجليل يبحث العراقيل التي تواجه توفير الأدوية والمستلزمات الطبية في المنطقة الشرقية والجنوبية

ليبيا – التقى وزير الصحة في الحكومة المكلفة من البرلمان عثمان عبدالجليل مع رئيس مجلس التخطيط الوطني ومدير جهاز الإمداد الطبي.

اللقاء تناول بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الصحة العديد من الأمور المتعلقة بتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية والعراقيل التي تواجه توفير هذه الاحتياجات في المنطقة الشرقية والجنوبية.

كما تم التطرق إلى الجهود الرامية لتوحيد عملية توفير الدواء لكل البلاد.

من جانبه،طرح رئيس جهاز الإمداد الطبي أحمد بورتيمة العراقيل التي تواجه عملية تدفق الإمداد الطبي، وأعطى بعض الاقتراحات لحلحلتها.

بدوره، أفاد عبد الجليل أن هناك أزمة كبيرة في توفير الأدوية لدى جميع المدن الليبية، وذلك بسبب سوء الإدارة في هذا الملف.

وأضاف الوزير أيضًا أن الصيدلية المركزية تعد أهم إدارة لدى وزارة الصحة بالحكومة، والتي ستكون المصدر الوحيد لاستيراد وتوزيع الأدوية في ليبيا.

