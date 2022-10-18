طرابلس| تُواصل تنفيذ برنامج التدريبي حول دور القاضي في الرقابة على العملية الانتخابية

طرابلس 18 أكتوبر 2022 (وال)- انطلقت بطرابلس اليوم الثلاثاء، فعّاليات النسخة الثانية من لقاءات عمل التي تنظمها اللجنة المركزية للانتخابات المحلية، بمشاركة عددٍ من الخبراء القانونيين والقضاة ورؤساء المحاكم الابتدائية والجزئية ببلديات ( بني وليد – الزاوية – اجدابيا – غريان – الزهراء – وادي الحياة ) وممثلين عن المجلس الأعلى للقضاء.

وتضمنت اللقاءات في يومها الأول عدة محاور أبرزها: التعريف باللجنة المركزية وبالعملية الانتخابية لانتخاب المجالس البلدية، والتعريف بالمعايير الدولية للانتخابات، إضافة إلى مناقشة جانب من مضامين الدليل التشريعي، وتجسيد عملي ومحاكاة للعملية الانتخابية وصحيح الإجراءات يوم الاقتراع.

وعبر رئيس اللجنة المركزية عادل الأشهب في كلمة له عن أهمية دور المنظومة القضائية في إنجاح انتخاب المجالس البلدية، وتحقيق أقصى معايير النزاهة، فضلا عن فض المنازعات الانتخابية بالنظر إلى طبيعته الاستعجالية.

وأكد الأشهب حرص اللجنة المركزية على مزيد التواصل مع القضاة ورؤساء المحاكم بالبلديات على مستوى ليبيا، للتعريف بالقوانين الانتخابية والتشريعات والأنظمة المتعلقة بانتخابات المجالس البلدية وإجراءات الطعون الانتخابية.

يُشار إلى أن تنظيم اللقاء يأتي في إطار سلسلة دورات تعتزم اللجنة المركزية تنفيذها بمشاركة المجلس الأعلى للقضاء مستهدفة من خلالها أكثر 50 قاضيًا ورئيس محكمة ابتدائية على مستوى الدولة خلال الأسابيع المقبلة. (وال)

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