قناة التناصح تصف الشارف الغرياني بـ «المجاهد» و«المناضل»

وصفت قناة التناصح الذراع الإعلامي للمفتي المعزول الصادق الغرياني، الشارف الغرياني، بالمجاهد والمناضل، مستعرضة سيرته الذاتية احتفاءً بحكم المحكمة الذي ألزم الجهات الليبية بالاعتذار الرسمي لأسرته.

ذكرت التناصح، أن باشا الغرياني ولد سنة 1877م بزاوية جنزور منطقة البطنان بالمنطقة الشرقية، ونشأ في الزوايا السنوسية وعُرف عنه التدين والتبحر في العلوم الشرعية، وكان عضوا بهيئة أركان قيادة جيش أحمد الشريف في جهادهم ضد الغزو الإيطالي.

وتابعت؛ أنه عمل وكيلا للملك إدريس السنوسي قبل توليه الجناح السياسي للحركة السنوسية/ وتوفي في 26 فبراير 1945م ودفن بمنطقة أبوزيان وسـط مدينة غريان.

وزعمت قناة المفتي المعزول، أن نظام القذافي، شوه تاريخ الشارف الغرياني النضالي من خلال فيلم “عمر المختار”.

وأوضحت أن: “المجلس البلدي غريان رفع قضية ضد فيلم عمر المختار عام 2020 لتشويهه لشخصية الشارف الغرياني، وفي17 أكتوبر 2022 أعلن المجلس البلدي غريان كسبه للقضية وإلزام الجهات الرسمية في الدولة الليبية بالاعتذار الرسمي لأسرة الشارف الغرياني.