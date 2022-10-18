انتشال جثة مجهولة الهوية مدفونة بغابة بو مسافر في درنة

العنوان – درنة

أعلن، الهلال الأحمر الليبي في درنة، انتشال جثة مجهولة الهوية في غابة “بومسافر”.

وأوضح الهلال الأحمر، يوم الإثنين، أن انتشال الجثة تم عقب ورود بلاغ من النيابة العسكرية درنة، مؤكدًا أنه تم بالتنسيق مع الجهات الأمنية بالمدينة.

وأشار إلى أنه تم نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى الهريش، وذلك لعرضها على الطبيب الشرعي واستكمال باقي الإجراءات.

وكانت الجماعات الإرهابية إبّان سيطرتها على درنة لسنوات تستغل غابة “بو مسافر” كمقبرة لدفن ضحاياها ولعناصرها، الذين يتم قتلهم، حيث تم العثور أكثر من مرة على عدد من الجثث في الغابة.