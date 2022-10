عبد العزيز: حكومة الوحدة قادرة على لجم حفتر وستخوض المعركة ضده بجدارة في حال كتبت عليها

ليبيا – قال عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء عضو جماعة الإخوان المسلمين محمود عبد العزيز إن خليفة حفتر لا يرى أحدًا ممن يقفون معه، وأول ما يصل للسلطة سيضحي بهم جميعًا. بحسب قوله.

عبد العزيز اعتبر خلال استضافته عبر برنامج “بين السطور” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني أمس الإثنين وتابعته صحيفة المرصد أن حكومة الوحدة “حكومة تصريف الأعمال” قادرة على لجم حفتر، وستخوض المعركة بجدارة في حال كتبت عليها.

وأضاف: “المجتمع إذا لم ينتصر لدار الإفتاء والمفتي فإنه لن ينتصر في أي معركة، هؤلاء يعلمون أن المفتي الصخرة الصماء لمخططاتهم. لذلك مهمتهم التطاول على المفتي ودار الإفتاء. عندما تكلم عن المذكرة التركية وباركها هذه تشكل ضربة للمخابرات الأجنبية، يجب على الحكومة ووزارة الداخلية والأجهزة الأمنية أن تكون فطنه لأن كل مايحدث مربوطة مع بعضه”.

وفيما يلي النص الكامل:

عندما نقول إن المتمرد القذر المدعو حفتر المهزوم بتصريحه يتوعد بمعركة فاصلة، قلنا إن المجرم هذا لا يتقن إلا لغة الحرب، وأنه ليس رجل دولة ولا يوجد حرب دخلها إلا انهزم فيها هو ليس مقتنعًا فيكم، اليوم لما يخرج من سبها يتوعد بمعركة فاصلة، من أجل من؟ ومع من؟ ألا يكفي حروبًا؟ اليوم وبعد قرابة عامين تقولون الرجل نضج، قلنا لم ينضج ولا تخدعوا أنفسكم، استقيلوا ولا تمارسوا السياسة، يخرج آخر ويقول إن باشاآغا يجب أن يتصالح مع حفتر.

حفتر لا يرى باشاآغا ولا غيره، انفضوا أيدكم منه يا أهلنا في المنطقة الشرقية، بدل أن نقول أنه كله ضحك على الذقون، ومعركة طرابلس نهايتها أحكام وقبض على المجرمين والقتلى، قلتم إننا ضد المصالحة! تطاولتم علينا وعلى المفتي والتناصح، الآن يقول لكم المعركة الفاصلة! ما رأيكم؟ من الآن أقول لكم إننا منتصرون في المعركة القادمة.

أحد النواب الذي جاء وجلس في طرابلس وقلنا الصورة اتضحت أمامه، ماذا يريد “جلال الشويهدي”، سليمان الفقيه اخرج واشرح لنا النضوج! أي شخص وضع يده في يد حفتر من أجل الحكومة -كباشاآغا- وأدار حكومة، بالنسبة لي القطراني وحفتر شخص واحد، لما وقفنا ضد حكومة باشاآغا وجدنا الشويهدي ومن معه يقول لك أن ليبيا لا يمكن أن تتقدم إلا بالاتفاق مع حفتر، حفتر لا يراكم، وأول ما يصل للسلطة سيضحي بكم، كل من وقف معهم قتلهم أو هربوا وهم مصرون على كلامهم وعلى الورطة. أي شخص رضخ لحفتر وشارك معه في تشكيل الحكومة هو شريك معه في الجريمة، ولذلك أدعو الدبيبهةوحكومته للاستعداد للحرب والشرفاء والأحرار وأنصار الإنسانية للوقوف أمام الأهوج المجنون.

حكومة الوحدة الوطنية قادرة أن تلجم المعتوه وأن كتبت علينا المعركة سنخوضها بجدارة والخزي لمن وضع يده في يد المأجورين. رئاسة الأركان العامة والأحرار والشرفاء.

كثر ممن حسبوا على النظام السابق تكلموا عن تقرير ديوان المحاسبة وأنها فبراير، فبراير لم تقل لهم اسرقوا، لكن لم نسمع لكم صوتًا عندما كان القذافي يوزع أموال الليبيين على دول لا أعرف لها جغرافية ولا شيئًا.

الانفلات في المنابر والمساجد كارثة ،وخاصة معركة الدفاع عن طرابلس والدور السلبي لأغلب المساجد، بل بعضهم ينتظر سيطرة المتمرد على طرابلس، وهذه يعرفها سكان طرابلس، وما استفزنا مسجد حي دمشق وما صدر عن خطيبه وقلة الأدب التي يرتقي بها النذل، تطاول على سماحة المفتي، ومن حقك أن تنتقد لكن أن تتطاول على دار الإفتاء بهذا الشكل هذه سخافة وقلة أدب.

هل دار الإفتاء تدعو للشرك؟ واحد كهذا يركب على منبر وسط طرابلس ويقول دار الإفتاء تدعو للشرك، هذا من يتبع؟ هذه النماذج تحتاج لوقفة من المجتمع والحكومة والثوار الشرفاء الأحرار، ويجب أن يؤدب عن طريق القضاء ويفصل، والنائب العام أن يحرك قضية ضده؛ لأنه خطير والحكومة عليها أن تعزله هو ومن نصبه، هذه فوضى.

أؤيد كل الخطوات واتصل بي الكثير من الناس طلبوا أن أتكلم عن هذا الموضوع وهم في إطار رفع القضايا المجتمع إذا لم ينتصر لدار الإفتاء والمفتي فإنه لن ينتصر في أي معركة، هؤلاء يعلمون أن المفتي الصخرة الصماء لمخططاتهم. لذلك مهمتهم التطاول على المفتي ودار الإفتاء. عندما تكلم عن المذكرة التركية وباركها هذه تشكل ضربة للمخابرات الأجنبية! يجب على الحكومة ووزارة الداخلية والأجهزة الأمنية أن تكون فطنة، لأنها كلها مربوطة مع بعضها ولا يجب أن نغفل عنها.

ندوة في إسطنبول بحضور نوري بوسهمين فيما يخص الاتفاقية التركية حدث فيها كلام خطير جدًا، الكلام كان واضحًا وبالفعل يجب أن نحيي من قام بالندوة، شغل مؤسسات ليس لها علاقة بالدولة الليبية.

Shares

The post عبد العزيز: حكومة الوحدة قادرة على لجم حفتر وستخوض المعركة ضده بجدارة في حال كتبت عليها first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية