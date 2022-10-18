الدبيبة يترأس الاجتماع الأول للمجلس الأعلى لشؤون الطاقة

طرابلس 18 أكتوبر 2022 (وال)- عقد المجلس الأعلى لشؤون الطاقة اجتماعه الأول اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء لحكومة الوحدة رئيس المجلس عبد الحميد الدبيبة.

وناقش المجلس عددًا من القضايا المتعلقة بقطاعي النفط والكهرباء، والملفات التي تخص عددًا من الشركات النفطية، إضافة إلى مقترح الميزانية الاستثنائية لشركة الكهرباء الذي قرّر المجلس تأجيل النظر فيه إلى الاجتماعات المقبلة.

واتفق المجلس على عقد اجتماعات لمعالجة الملفات التي تخص قطاع الطاقة وتوفير الحلول لها.

يُشار إلى أن المجلس الأعلى لشؤون الطاقة، أُعيد تنظيمه بقرار مجلس الوزراء رقم 790 لسنة 2022، يضمّ في عضويته رئيس الوزراء ومحافظ المركزي ورئيس ديوان المحاسبة، ووزراء النفط والتخطيط والمالية والاقتصاد، ورؤساء مؤسسة النفط وشركة الكهرباء وجهاز الطاقات المتجددة.

ومن أبرز مهام المجلس، الإشراف على القضايا السيادية المتعلقة بنشاطات الطاقة، وإعداد إستراتيجية الدولة في مجالات الطاقة المختلفة. (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال