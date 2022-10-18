الابلق: المرحلة الحالية لن تساعد على توحيد المؤسسة العسكرية أو إنجاز المصالحة الوطنية

الوطن / رصد

قال عضو مجلس النواب عمار الابلق إن المرحلة الانتقالية الحالية لا يمكن خلالها توحيد المؤسسة العسكرية أو إنجاز استحقاق مهم في ملف المصالحة، معتقداً بحسب وجهة نظره أن إجراء انتخابات تشريعية ستؤسس لمرحلة جديدة عبر اختيار ممثلي الشعب وإزاحة مجلسي النواب والدولة تفضي لاختيار حكومة جديدة وتستكمل المرحلة بإنجاز دستور دائم للبلاد هو أقرب الحلول العملية الممكنة للتنفيذ في الأزمة الليبية.

واستبعد الأبلق وجود حكومة ثالثة في الأمد القريب وأن الوضع سيبقى على ما هو عليه أما بخصوص إزاحة إحدى الحكومتين فلن يتفق مجلسا النواب والدولة على إزاحة أحدهما والتصور الأقرب هو تخلي “فتحي باشاغا” عن رئاسة الحكومة وتقديم استقالته.

وتابع عضو مجلس النواب أن المبعوث الأممي الجديد لن يستطيع إنجاز شيء خاصة في ظل الصراع الدولي القائم والذي ينعكس على مجلس الأمن، معتبراً أن ليبيا أضحت إحدى جبهات الصراع بوجود قوات فاغنر الروسية على الأراضي الليبية بالإضافة للوجود التركي والمرتزقة الأجانب وأنشطة أجهزة المخابرات.