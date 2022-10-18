الحويج يحث سفير ألمانيا على تشجيع شركات بلاده للاستثمار في ليبيا

عقد محمد الحويج وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، اجتماعا مع سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية مِخائيل اونماخت لبحث آلية عودة الشركات الألمانية للعمل في ليبيا.

والتقى “الحويج” مع “اونماخت” بديوان الوزارة بحضور وكيل الوزارة للشؤون التجارية الدكتور سهيل بوشيحة، وذلك لبحث أوجه التعاون التجاري والاقتصادي، كما ناقش الحضور المشاكل والعقبات التي توجه عودة الشركات الألمانية للعمل في ليبيا.

وأكد “الحويج” حرص وزارة الاقتصاد والتجارة والجهات ذات العلاقة بتقديم كافة التسهيلات وتدليل الصعوبات أمام الشركات الالمانية وتوفير بيئة عمل مناسبة كما حث السفير على تشجيع الشركات الألمانية للاستثمار بدولة ليبيا وخاصةً في مجال الطاقة المتجددة والبنية التحتية و الصحة.

وأكد أهمية تعزيز دور رجال الاعمال والغرف التجارية بإقامة مشروعات مشتركة بهدف التشبيك بين رجال الاعمال والمستثمرين بالبلدين، داعيا إلى ضرورة استئناف عمل سفارة جمهورية ألمانيا من مقرها بليبيا وتسهيل إجراءات الحصول على تأشيرة للمواطنين.

وأكد سفير جمهورية ألمانيا رغبتهم في دعم ليبيا سياسياً وٌاقتصادياً من خلال المبعوث الاممي للوصول الي انتخابات برلمانية ورئاسية وخاصة في تنمية المشروعات المتوسطة والصغرى بما يساهم في تنمية دولة ليبيا.