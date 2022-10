ليبيا – قال رئيس المؤتمر الوطني العام السابق نوري أبو سهمين رئيس “تيار يا بلادي” الملقب بـ “تيار التأزيم” إن الاتفاقية الموقعة مع ليبيا لا تنتقص من حقوق أي من جيرانها سواء مصر أو اليونان، وأنها تراعي حقوق البلدين، مشددًا على أن الحكومة التي وقعت الاتفاق المبدئي مع حكومة فايز السراج، وهي حكومة قانونية بموجب اتفاق الصخيرات الموقع عام 2015.

أبو سهمين الموالي بشدة لتركيا في الندوة التي حضرتها “عربي21” في إسطنبول، شدد على أن الاتفاقية تركز في بنودها على عدم الإضرار بالدول الأخرى، ولا تنتهك حقوقها أبدًا، مؤكدا أنه لاحق لمصر أو اليونان في الاعتراض على هذا الاتفاق.

ولفت إلى أن الاستقرار العامل المهم لتقدم أي دولة، ولذلك فإن ليبيا لا يمكن أن يطمئن لها العالم إلا بوجود حكومة واحدة وسلطة شرعية واحدة، وهذا ما ننادي به دائما في تيار يا بلادي، داعيًا إلى دعم الاستقرار حتى تتمكن ليبيا من الاستفادة من ثرواتها.

أبو سهمين أشار إلى أن كثرة الحكومات المتعاقبة لا تساهم بالاستقرار، ولا تعطي رسائل طمأنة على المستوى المحلي والدولي، مشددًا في الوقت نفسه على أن حكومة عبد الحميد الدبيبة يجب أن تكون آخر حكومة انتقالية، ومهمتها إجراء الانتخابات.

The post أبو سهمين: لايحق لمصر أو اليونان الاعتراض على الاتفاقية الموقعة بين تركيا وحكومة الدبيبة first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

