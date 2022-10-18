أبوجناح يُناقش مع القائم بالأعمال الفلبيني المشاكل التي تُواجه العمالة الفلبينية في البلاد

طرابلس 18 أكتوبر 2022 (وال)- ناقش نائب رئيس الوزراء وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح اليوم الثلاثاء، مع القائم بالأعمال الفلبيني في ليبيا هوان أنريكز ديانغ، أوضاع العمالة الفلبينية في البلاد.

واستعرض الاجتماع المشاكل التي تُواجههم وإيجاد السُبل الكفيلة لحلحلتها، إضافة إلى إمكانية التعاقد مع أطقم طبية وطبية مساعدة جديدة، للمساهمة في رفع أداء القطاع الصحي في المرافق الصحية الليبية.

وأكد أبوجناح أن الأطقم الطبية الفليبينية تُعد من أفضل العناصر التي تعمل داخل المرافق الصحية في ليبيا. (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال