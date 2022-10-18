الولايات المتحدة تؤكد دعمها لتشكيل جيش موحّد في ليبيا

الوطن / رصد

التقى القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا، اليوم الثلاثاء، بجنرال قوات المارينز الأمريكية مايكل لانجلي، أعلى مسؤول عسكري أمريكي مكلّف بإفريقيا أثناء زيارته لتونس.

وقال ليزلي أوردمان عبر حسابه الشخصي على “تويتر”: “سعدنا اليوم بلقاء الجنرال لانغلي من أفريكوم خلال زيارته لتونس، مضيفاً: “تظل الولايات المتحدة ملتزمة بدعم ليبيا في جهودها لتشكيل جيش موحّد بقيادة مدنية وقادر على حماية سيادة ليبيا واستقرارها على المدى الطويل.”

من جانبه قال سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، إنه أجرى مشاورات وصفها بالمفيدة مع مدير عام دائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوزارة الخارجية التركية دزدار، في أنقرة، بشأن الجهود المبذولة لتحديد موعد مقبول للانتخابات في ليبيا أقرب وقت ممكن.”