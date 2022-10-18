 المرافق التعليمية: لدينا مخزون سنتين من الخطاطات والسبورات

أكد رئيس لجنة المتابعة بمصلحة المرافق التعليمية بشير الخبولي، أن “الخطاطات والسبورات متوفرة، ولدينا منهما مخزون يكفي لسنتين قادمتين، والمصلحة غير مسؤولة عمّا يقوم به بعض مديري المدارس من إلزام الطلبة بتوفيرها على حسابهم الخاص، وفي حال ثبوت هذا الأمر العام الحالي فسنشكل لجان تحقيق”.

وقال الخبولي، “انتهينا من توفير أساسيات العملية التعليمية من سبورات ومقاعد دراسية”، مردفًا أن “العجز يظهر عادة بعد بدء الدراسة، وإن أبلغتنا المؤسسات باحتياجات، فنحن على استعداد لتوفيرها”.

وأضاف؛ أن “الاحتياجات عادة لا تزيد عن 20 مقعدا دراسيا في كل مدرسة، والمصلحة قادرة على توفيرها”.

وأشار إلى أنه تم تسلم مفاتيح ” 18 مبنى جديدا لمدارس تعليم أساسي ومتوسط، وسنشرع في تجهيزها، حيث ستساعد في التخفيف من الاكتظاظ الحاصل ببعض المراقبات”.

وأردف أنه تم الانتهاء من صيانة “أكثر من 95% من المباني المستهدفة بالصيانة، وقد دخلت العملية التعليمية، ولدينا عدد من المدارس بها عيوب في الإنشاء، نعمل على الانتهاء من صيانتها”.

وختم موضحًا “لدينا فصول متنقلة نستعين بها إن واجهنا مشكلة الاكتظاظ ببعض المدارس، وتوزيعها يتم بعد موافاتنا من المدارس باحتياجها”.