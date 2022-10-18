نقيب معلمي المعاهد التقنية المتوسطة يتهم مسؤول بتهديده بالقتل

كشف أسامة المغراوي نقيب معلمي المعاهد الفنية والتقنية المتوسطة عن تعرضه للتهديد بقطع الرأس من قبل أحد مسؤولي قطاع التعليم الفني والتقني و ابنه.

وبين المغراوي، في تسجيل مرئي عبر حسابه على فيسبوك، أن محمد نوح وابنه اتصلا به يوم الجمعة 15 سبتمبر الماضي وذلك بعد نشر الصور الخاصة بلقاء النقابة مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وهدداه بالقتل إذا لم يغادر مدينة البيضاء على الرغم من أنه كان قد غادرها بالفعل والصور تم نشرها بعد مغادرته للمدينة.

وقال المغراوي إنه تمكن من الكشف عن اسمه عن طريق الرقم الذي اتصل به للتهديد، وتم فتح محضر بحادثة السب والتشهير والتهديد بالقتل في مركز الشرطة، على الرغم أنه لا تربطه به أي علاقة.

وأضاف المغراوي، أنه لن يتنازل عن حقه في مقاضاة نوح وأبنه مجدي وإحضارهم عبر مكتب النائب العام للمثول أمام القضاء بتهمة الشروع في القتل باعتبار أن التهديد بالقتل شروع فيه.

ونشرت صفحة النقابة العامة للمعاهد الفنية المتوسطة، تسجيلا مسموعا لما قالت إنه التهديد المباشر لرئيس النقابة أسامة المغراوي بقطع الرأس، من قبل محمد نوح وابنه مجدي، في حال عدم خروجه من مدينة البيضاء خلال ساعتين.

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