“شباب الزنتان” يدعون لإنتفاضة شعبية في عموم ليبيا

الوطن / رصد

دعا “شباب الزنتان” جميع المناطق الليبية إلى الخروج في انتفاضة شعبية سلمية من أجل المطالبة بالحقوق المسلوبة.

وأوضح “الشباب” في بيان، أن المطالب تتمثّل في إجلاء جميع القوات الأجنبية عن كافة أراضي ليبيا، وتجميد جميع الاتفاقات السياسية التي تخوّل للمستعمر دخول البلاد ونهب ثرواتها، بالإضافة إلى حلّ جميع الأجسام السياسية التي وصفها بالجاثمة على صدور الليبيين، والتي حالت دون إجراء الانتخابات في البلاد.

ودعا البيان المفوضية العليا للانتخابات إلى استئناف العملية الانتخابية في ليبيا، محمّلًا له مسؤولية أي مماطلة أو تأخير.

واختتم البيان بالقول: ” إن الشعب الليبي اليوم مطالب بتوحيد الصف الوطني وتجاوز الخلافات السياسية والاجتماعية، والحسابات الشخصية الضيقة؛ من أجل إعلاء صوت الوطن وإبراز قدرته على فرض مطالبه المشروعة”.