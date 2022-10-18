“نوفا الإيطالية”: روما أول شريك تجاري لليبيا بـ 6،37 مليار يورو في 7 أشهر

أكدت بيانات صادرة عن مكتب وكالة الترويج الخارجي وتدويل الشركات الإيطالية (ICE) في طرابلس، بأن الثقل الاقتصادي لإيطاليا في ليبيا يزداد أهمية، بتأكيد روما كأول شريك تجاري لليبيا بقيمة تجاوزت 6،37 مليار يورو في الأشهر السبعة الأولى من عام 2022.

وأظهرت البيانات، بحسب ما أفادت به وكالة نوفا للأنباء، أن المبادلات التجارية بين البلدين سجلت منذ بداية عام 2022 زيادة بنسبة 83،68 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، بحصة سوقية بلغت 22.26 في المائة.

وتقدمت بذلك إيطاليا على الصين (2،95 مليار يورو من المبادلات و 10،31 في المائة من حصة السوق)، وإسبانيا ( 2،44 مليار يورو وحصة سوقية ب 8.54 في المائة)، اليونان (2،39 مليار يورو و 8.33 في المائة).

وكذلك ألمانيا (2،37 مليار يورو من المبادلات التجارية و 8،27 في المائة من حصة السوق)، تركيا (1،94 مليار يورو و 6،77 في المائة) والولايات المتحدة (1،38 مليار يورو و 4،81 في المائة).

وبحسب بيانات الوكالة، نمت الصادرات الإيطالية إلى ليبيا منذ بداية عام 2022 بنسبة 71،24 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، بتسجيل مبيعات بقيمة 1،11 مليار يورو، وحصة سوقية بنسبة 12،38 في المائة.

كما تعد إيطاليا ثالث دولة مصدرة إلى ليبيا بعد تركيا التي تتصدر ب1،54 مليار يورو من الصادرات (بزيادة 22.30 في المائة مقارنة بالأشهر السبعة الأولى من عام 2021) وحصة سوقية بنسبة 17.23 في المائة والصين في المرتبة الثانية ب1،22 مليار يورو من الصادرات بزيادة بنسبة 17.37 في المائة مقارنة بعام 2021 وحصة سوقية قدرها 13.62 في المائة.

يليها في المرتبة الرابعة والخامسة كل من اليونان وبلجيكا بحصة سوقية 10.50 و 9.34 في المائة على التوالي، ونمت الواردات إلى إيطاليا من ليبيا بنسبة 86.53 بالمئة في نفس الفترة بقيمة 5،27 مليار يورو.

فيما شكلت إيطاليا في الأشهر السبعة الأولى من عام 2022، وجهة التصدير الأولى لليبيا بحصة سوقية بلغت 26.74 في المائة، متقدمة على إسبانيا (10.91 في المائة حصة سوقية و بقيمة واردات ب 2،15 مليار يورو)، وألمانيا (10.67 في المائة من السوق و 2،10 مليار يورو) والصين (حصة سوقية ب 8.81 بالمائة و 1،73 مليار يورو).

تليها اليونان (310.17 بالمئة من حصة السوق و 1،45 مليار يورو) والولايات المتحدة (37.38 بالمائة و 1،21 مليار يورو) وتايلاند (121.29 بالمائة و 1،12 مليار يورو) وفرنسا (16.44 بالمئة و واحد مليار يورو). (نوفا)