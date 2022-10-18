باتيلي يدعو لاستئناف الحوار بين الحداد والناظوري

ألتقى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبد الله باتيلي، اليوم الثلاثاء رئيس الأركان العامة التابع لحكومة الوحدة الوطنية، محمد الحداد، اليوم في العاصمة طرابلس.

ووفقا لمكتب الإعلام بالبعثة الأممية للدعم في ليبيا، فقد ناقش باتيلي والحداد، الوضع الأمني العام والتقدم في المسار العسكري والأمني.

وأكد رئيس البعثة وممثل الأمين العام للأمم المتحدة الجديد في ليبيا، ضرورة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية الليبية، ودعا إلى استئناف الحوار بين رئيسي هيئة الأركان العامة، محمد الحداد، وعبدالراق الناظوري.

يشار إلى أن الرئيس الجديد للبعثة الأممية عبدالله باتيلي، باشر مهامه عقب وصوله للعاصمة طرابلس، وعقد سلسلة من اللقاءات مع عدد من المسؤولين في مجلس النواب ومجلس الدولة والمجلس الرئاسي، وحكومة الوحدة الوطنية.