باتيلي يدعو إلى استئناف الحوار بين الحداد والناظوري

دعا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبد الله باتيلي، اليوم الثلاثاء إلى استئناف الحوار بين رئيسي هيئة الأركان العامة، مؤكدًا ضرورة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية الليبية.

جاء ذلك خلال لقاء جمع باتيلي ورئيس الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة، الفريق أول محمد الحداد، في طرابلس. وناقشا الوضع الأمني العام والتقدم في المسار العسكري والأمني، وفق منشور عبر صفحة البعثة الأممية على «فيسبوك».

وفي السياق نفسه، أفاد بيان لرئاسة الأركان العامة على فيسبوك، بأن المبعوث الأممي «أشاد بجهود رئيس الأركان العامة في حل الخلافات، ونزع فتيل التوتر والتهدئة من أجل تحقيق الاستقرار والسلام، كما رحّب بالخطوات الرامية نحو توحيد المؤسسة العسكرية».

– الحداد والناظوري يشاركان معرض الطيران والدفاع بتونس

اجتماعات الحداد والناظوري

وفي 13 أكتوبر الجاري، شارك رئيس أركان القوات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة الفريق أول محمد الحداد، ورئيس أركان قوات القيادة العامة الفريق أول عبدالرازق الناظوري، في فعاليات الدورة الثانية للمعرض الدولي للطيران والدفاع.

وشهدت مدن طرابلس وبنغازي وسرت خلال الفترة الماضية، لقاءات عدة جمعت بين الحداد والناظوري، كان آخرها في 19 يوليو الماضي، بحضور أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5».

لقاءات باتيلي

وبدأ باتيلي، الأحد، لقاءاته مع المسؤولين الليبيين بعد يومين من وصوله إلى العاصمة طرابلس لتولي مهامه عمليًا وقيادة جهود الوساطة التي تيسرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بين أطراف الأزمة.

واستهل باتيلي لقاءاته في طرابلس مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وعضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، ثم انتقل إلى القبة للقاء رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، وذلك في إطار سلسلة اللقاءات التي يعتزم إجراءها مع مختلف الأطراف الليبية.

المبعوث الأممي عبدالله باتيلي يلتقي رئيس الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الفريق أول محمد الحداد. (صفحة رئاسة الأركان على فيسبوك)

المبعوث الأممي عبدالله باتيلي يلتقي رئيس الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الفريق أول محمد الحداد. (صفحة رئاسة الأركان على فيسبوك)

المبعوث الأممي عبدالله باتيلي يلتقي رئيس الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الفريق أول محمد الحداد. (صفحة رئاسة الأركان على فيسبوك)

المبعوث الأممي عبدالله باتيلي يلتقي رئيس الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الفريق أول محمد الحداد. (صفحة رئاسة الأركان على فيسبوك)