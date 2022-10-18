بليحق: البرلمان أكد على ضرورة إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة

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قال، المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، اليوم الثلاثاء، إن مجلس النواب أكد على ضرورة إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، والنظر في ذلك وإخطار الحكومة بهذا الصدد.

جاء ذلك خلال جلسة اليوم في بنغازي، والتي جرى خلالها مناقشة مشروع قانون المرتبات الموحد.

وتطرق عدد من النواب، خلال الجلسة إلى ضرورة النظر في هيكل الجهاز الإداري للدولة، بما يتناسب مع قانون المرتبات الموحد.

وأقر مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إحالة مشروع قانون المرتبات الموحد بالملاحظات إلى اللجنة التشريعية بمجلس النواب، وكذلك اللجنة المالية بالمجلس لتعديل الصياغة وأيضا مراجعة الملاحظات الفنية لتجهيز القانون في غضون شهر من تاريخه.

وقال بليحق، إن المجلس أكد على أن الحد الأدنى للأجور هو ألف دينار. ويشمل ذلك كافة العاملين سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص.

وأضاف المتحدث، كما أنه أكد على ضرورة تحديد حد أعلى للأجور ضمن مشروع قانون المرتبات الموحد.