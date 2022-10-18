السلاك: عودة المهجرين مرتبط بالوضع الأمني وضبط السلاح المنفلت

الوطن / رصد

من المقرر أن يناقش أعضاء في مجلسي النواب والدولة في المنطقة الشرقية ملف “عودة المهجرين” خلال لقاء مرتقب بعد أيام في بنغازي.

وحول هذا الملف، قال المتحدث السابق باسم المجلس الرئاسي، محمد السلاك، إن الملف شائك وازداد تعقيدا مع تعدد الصراعات على مدار العقد الماضي، ولم يعد مقتصرا على أنصار النظام السابق فقط.

وأضاف السلاك، في تصريح رصده موقع “الوطن”، أن الملف شمل شرائح أوسع في مناطق متفرقة على مدار السنوات الماضية.

وأكد السلاك أن إمكانية عودة المهجرين ترتبط بشكل طردي مع استقرار الوضع الأمني وسيادة القانون، وضبط السلاح المنفلت، وعودة الدولة لاحتكار القوة عبر أجهزتها الأمنية النظامية في كل ربوع البلاد، بما يضمن عودتهم إلى ديارهم واندماجهم في مجتمعهم من خلال تفعيل حقيقي للمصالحة الوطنية عبر معايير دقيقة ومنظمة، وواضحة وليست عشوائية وفوضوية ومبهمة كما هو الحال الان.