باتيلي يدعو لاستئناف الحوار العسكري بين الناظوري والحداد

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أكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة الدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، اليوم الثلاثاء، على ضرورة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية الليبية.

ودعا باتيلي إلى استئناف الحوار بين رئيسي هيئة الأركان العامة، الفريق عبدالله الناظوري والفريق محمد الحداد.

والتقى باتيلي، اليوم في طرابلس مع رئيس الأركان العامة بحكومة الوحدة، وناقشا الوضع الأمني العام والتقدم في المسار العسكري والأمني.

ويأتي هذا اللقاء في إطار اللقاءات التي يجريها باتيلي مع الأطراف الليبية منذ وصوله إلى ليبيا.