خلال لقائه الحويج.. السفير الألماني يؤكّد دعم بلاده لليبيا

الوطن / رصد

التقى وزير الاقتصاد والتجارة في الحكومة منتهية الولاية، محمد الحويج، اليوم الثلاثاء، بسفير جمهورية ألمانيا الاتحادية ميخائيل أونماخت؛ لتباحث عددا من القضايا بين البلدين.

وناقش الجانبان، المشاكل والعراقيل التي تواجه عودة الشركات الألمانية للعمل في ليبيا، وأهمية عودة السفارة الألمانية للعمل من العاصمة طرابلس.

وأكد الحويج خلال اللقاء، حرص وزارته على تقديم كافة التسهيلات المطلوبة أمام الشركات الألمانية، لا سيما في مجالات البنية التحتية والطاقة المتجدّدة والصّحة، داعيا إلى ضرورة استئناف سفارة ألمانيا عكلها من العاصمة وتسهيلها إجراءات حصول الليبيين على التأشيرة الألمانية.

من جانبه، أبدى السفير الألماني رغبة بلاده في تقديم الدعم السياسي والاقتصادي لليبيا، من خلال المبعوث الأممي الجديد عبدالله باتيلي، وحرصًا على الوصول إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في البلاد.