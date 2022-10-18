النائب العام: حبس مدير مستشفى بني وليد العام وبعض القائمين على إدارة الأقسام الطبية

أمر وكيل النيابة العامة بنيابة بني وليد الابتدائية بحبس مدير عام مستشفى بني وليد العام وبعض القائمين على إدارة الأقسام بالمستشفى على خلفية ممارسات فساد تتعلق بعدم تقيدهم بالتشريعات الخاصة بالخدمات الطبية والحقوق المرتبطة بها، وفق ما جاء في بيان صدر عن مكتب النائب العام مساء اليوم الثلاثاء عبر الصفحة الرسمية للمكتب بموقع فيسبوك..

وذكر البيان أن أمر النيابة العامة جاء عقب تحقيق وكيل النيابة العامة بنيابة بني وليد الابتدائية؛ في ما تضمنه تقرير أعضاء جهاز الحرس البلدي من نتائج تمحورت حول ابتعاد العاملين في مستشفى بني وليد العام عن التقيد بالتشريعات الناظمة لتقديم الخدمة الطبية؛ والحقوق المرتبطة بها..

كما أوضح البيان القضائي «أن مدير عام المستشفى، وبعض القائمين على إدارة الأقسام؛ طرحوا أصنافًا من الأدوية لغرض الاستعمال في المستشفى مع رجحان فقدها الفاعلية والتركيز نتيجة انقضاء مدة صلاحيتها، كما التفتوا عن واجب ضمان سلامة كمية أخرى من الدواء، والحفاظ على فاعليتها، من خلال الالتزام بمعايير حفظ الأدوية بالطريقة الموصي بها، فضلًا عن عدم مراعاة مقتضيات إدارة مخلفات تقديم الخدمة في المستشفى.».

وأضاف البيان ، أن هذا الإجراء جاء بناءً على توجيهات المستشار النائب العام؛ التي اقتضت من وكلائه المواظبة على إيلاء الاهتمام اللازم بتحقيق الوقائع التي من شأنها المساس بالنظام العام في مجال الصحة العامة..