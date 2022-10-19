تعرف على تطعيمات الأطفال التي استلمها جهاز الإمداد الطبي

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أعلن جهاز الإمداد الطبي، أن المخازن استلمت أمس الثلاثاء شحنة تطعيمات الأطفال بعد وصولها بواسطة الشحن الجوي.

وأوضح الجهاز أن الشحنة تحوي اللقاح الروتيني للأطفال وهو شلل الأطفال، التهاب السحايا، السداسي، الحمى الصفراء.

وأشار جهاز الإمداد الطبي إلى أنه تم استكمال إجراءاتها التفتيشية والرقابية من قبل مكتب التسريح الجمركي التابع للجهاز.

الشحنة التي استلمها أمين مخزن الحلقة الباردة الدكتور” عبدالمنعم العوزي”،، وعضو لجنة الفحص والاستلام الدكتور” عبدالله مشمور”، اللذان أكدا بأنها د

وذكر الجهاز أن هذه الشحنة ستعمل على سد العجز في التطعيمات التي سجل بها نقصاً خلال الأسابيع الماضية.

ولفت إلى أنه سيتم توزيعها على فروع الجهاز وإدارات الخدمات الصحية بالمناطق بعد الحصول على الإفراج من مركز الرقابة على الأغذية والأدوية.