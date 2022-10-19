تماشياً مع المعايير الدولية.. ديوان المحاسبة يطلق أولى مهامه الرقابية على تقنية المعلومات

أعلن ديوان المحاسبة في طرابلس، اليوم الثلاثاء، إطلاق أولى مهامه الرقابية في مجال الرقابة على تقنية المعلومات لدى الجهات الخاضعة لرقابته تماشيًا مع المعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة.

وأوضح الديوان، في بيان عبر صفحته على «فيسبوك»، أن هذه الانطلاقة «تأتي بعد رحلة تدريبية» خاضها فريق من أعضاء الديوان من كافة فروعه خلال الفترة السابقة تحت إشراف ودعم عدد من المنظمات الدولية ذات الخبرة في بناء القدرات البشرية.

كما أعلن الديوان، اليوم، انطلاق مهام رقابية لتقييم الأنظمة المعلوماتية بالجهات المستهدفة وفقًا للخطة التي أعدها بهذا المجال بعد استكمال التجهيزات الفنية واللوجستية .