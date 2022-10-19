محلل إخواني: النظام السابق حوّل ليبيا إلى بقايا دولة

الوطن / رصد

قال محلل قنوات الإخوان للشأن السياسي والمقيم في إيطاليا، محمد فؤاد، النظام السابق بالوقوف وراء تحويل ليبيا منذ 1969 من بلد كان يطلق عليه اسم “سويسرا أفريقيا” إلى بقايا دولة.

وكتب فؤاد عبر حسابه في موقع فيسبوك: “من المهم جدا إذا أردنا دولة نعيش فيها كما يعيش كل البشر بدلا من هذه المهزلة وهذه الفوضى التى نعيشها اليوم، أن يفهم الناس وخصوصًا الشباب كيف وصلنا الى هذا الحال، وماذا حدث فى الفترة من سنة 1968 الى 2011، وكيف تحولت الدولة التى كانوا يصفونها بسويسرا إفريقيا إلى حطام وبقايا دولة”.