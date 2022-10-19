استئناف الحوار..هذا فحوى لقاء باتيلي والحداد في طرابلس

أخبارليبيا24

ناقش الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبد الله باتيلي مع رئيس الأركان العامة اللواء محمد الحداد، الوضع الأمني العام والتقدم في المسار العسكري والأمني.

وأكد باتيلي على ضرورة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية الليبية، داعيًا إلى استئناف الحوار بين رئيسي هيئة الأركان العامة.

ورحّب الحداد في مستهل الاجتماع، بالمبعوث الأممي الجديد، متمنياً له التوفيق في مهامه، ومشيداً بجهود المبعوثين السابقين للأمم المتحدة في دعم العملية السياسية في ليبيا. ومن جهته، أشاد باتيلي بجهود رئيس الأركان العامة في حل الخلافات، ونزع فتيل التوتر والتهدئه من أجل تحقيق الاستقرار والسلام، كما رحّب بالخطوات الرامية نحو توحيد المؤسسة العسكرية.

وكان الممثل الخاص للأمين العام، رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، عبد الله باتيلي، التقى في وقت سابق برئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، في طرابلس.

وقالت البعثة الأممية، إن الجانبان ناقشا سبل ووسائل تعزيز استقلالية المؤسسة الوطنية للنفط كمؤسسة سيادية.

من جانبها قالت المؤسسة الوطنية للنفط، إن بن قدارة أكد للمبعوث الأممي، على حيادية المؤسسة وبعدها عن أي تجاذبات سياسية وعدم تدخل أي جهة في عملها.

في حين، استقبل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح الإثنين، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي.

واستعرض صالح بمكتبه في مدينة القبة وباتيلي الأوضاع في ليبيا بشكل عام وسُبل الوصول إلى إنهاء الأزمة الراهنة والوصول إلى إجراء الانتخابات في أقرب الآجال.