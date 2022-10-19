لتورّطه في التزوير والسرقة.. حبس أحد العاملين في مصرف التجارة والتنمية

الوطن / رصد

أمرت النيابة العامة بمكتب النائب العام بحبس أحد العاملين في مصرف التجارة والتنمية، وإلقاء القبض على آخرين، بعد ثبوت تورّطهم في وقائع فساد واختلاس وتزوير.

وقالت النيابة عبر صفحتها على “فيسبوك”، إن المتهمين “نفذوا إلى قاعدة بيانات المصرف بطرق غير مشروعة؛ وزوّروا بيانات حسابات مصرفية إلكترونية، عبر إدراج أرقام تفوق حقيقة الأرصدة الدائنة؛ ثم موّهوا هذه الأفعال بإنجاز تحويلات مالية بلغت اثني عشر مليون دينار إلى حسابات أشخاص انخرطوا في الجريمة”

وأضافت النيابة أنها أمرت بإلقاء القبض على بقية المتهمين، وتجميد أحد عشر مليوناً وثـمانمائة وخمسين ألف دينار؛ وتحديد وجهة مائة وخمسين ألف دينار؛ تمكن الجناة من الاستيلاء عليها.