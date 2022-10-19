عانت كثيراً جراء محاربة الإرهاب..هذه مطالب سكان منطقة البلاد بنغازي

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وجه سكان منطقة وسط البلاد بنغازي اليوم الثلاثائ نداءً إلى الجهات المسؤولة في البلاد للاهتمام بالمنطقة والعمل على عودتها إلى ما كانت عليه.

وناشد سكان المنطقة القائد العام المشير خليفة حفتر. ورئيس الحكومة فتحي باشاغا ونائبه علي القطراني، ووكيل وزارة الداخلية بصفته رئيس غرفة طوارئ وتنظيم بنغازي فرج اقعيم الالتفاف لأوضاعها والنظر لها بعين الاعتبار.

وأشار سكان منطقة وسط البلاد، إلى أن المنطقة عانت كثيراً جراء محاربة الإرهاب، وكانت ولازالت المنارة الأولى لكل أهالي مدينة بنغازي.

وأوضح سكان المنطقة أنه إلى هذه اللحظة لم يتم النظر إليها والبدء في إنشاء الطرق والاهتمام بالبنية التحتية فيها.

وكانت منطقة وسط البلاد في بنغازي شهدت على مدى سنوات دمارًا واسعًا وتهالك بنيتها التحتية نتيجة تمركز الجماعات الإرهابية فيها وما شهدتها من معارك شرسة طيلة تلك السنوات حتى تطهيرها منهم.