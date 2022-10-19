الفريق الأخضر: العبيدي وعبدالمطلب قدما لنا دعما غير محدود في مصر

وجه فريق كرة القدم الأول بالنادي الأخضر الشكر إلى محمد العبيدي السفير الليبي بمصر وعبدالمطلب ثابت مندوب ليبيا لدى جامعة العربية، على دعمهم وتسهيل الإجراءات خلال تواجدهم في القاهرة استعدادا لعودتهم إلى مدينة بنغازي.

وذكر النادي الأخضر، في بيان له، “لقينا الدعم وتسهيل الإجراءات، والترحيب على أعلى مستوى، شكرًا للسفير محمد العبيدي سفير ليبيا بجمهوريّة مصر، والسفير عبدالمطلب ثابت مندوب ليبيا لدى جامعة العربية، شكرًا لكم على هذا الدعم اللامحدود، وشكرًا على كلّ ما قدّمتموه لنا”.

وخسر فريق الأخضر الليبي، أمام مضيفه عزام التنزاني، بثنائية دون رد، الأحد الماضي، على ملعب شمازي في إياب دور ال32 لكأس الكونفيدرالية الأفريقية.

وكان نادي الأخضر قد أصدر بيانا قبل المباراة أكد فيه تعرض البعثة لمضايقات كبيرة في تنزانيا كان أبرزها تعرضه لمادة مخدرة تسببت في إغماءات بين اللاعبين ونقلهم للمستشفى.