اللواء عبد الواحد: يجب إشراك دول الجوار في ملف إخراج المرتزقة من ليبيا

الوطن / رصد

قال الخبير في قضايا الأمن القومي والشئون الإفريقية، اللواء المصري محمد عبد الواحد، إنه لاشك أن ملف المرتزقة والمسلحين الأجانب هو دائما على قائمة أولويات أي أجندة وأي اجتماع خاص بتسوية سياسية في ليبيا.

وأضاف عبد الواحد في تصريح رصده موقع “الوطن”، أن المرتزقة والمسلحون الأجانب لا يشكلون خطورة على الداخل الليبي فقط وإنما يشكل خطورة أيضا على دول الجوار الجغرافي لليبيا.

وأكد عبد الواحد أن أي عملية خاصة بخروج المرتزقة يجب أن تتم بالتنسيق بين دول الجوار الليبي بمشاركة المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة.