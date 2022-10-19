السلخانة العامة طبرق تكشف أسباب وأعداد الحيوانات التي تم إعدامها

أخبارليبيا24- خاص

أصدرت السلخانة العامة في طبرق التابعة للدولة تقريرًا عن الإعدامات التي طالت المواشي من الأغنام والماعز والأبقار والإبل.

وأوضحت السلخانة في تقريرها الذي تحصلت “أخبارليبيا24” على نسخة منه، أنه تم إعدام 221 رأس، في الفترة من بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي بسبب الأمراض.

وأكدت أنه تم إعدام 44 رأس من الأغنام بسبب مرض الصفراء وكذلك إعدام عدد 18 رأس بسبب حمى التسمم الصديدي وعدد 30 رأس بسبب الهزال وعدد 28 رأس بسبب حويصلات الديدان الشريطية.

وأضافت أنه تم إعدام عدد 26 رأس من الماعز منها 10 بسبب التسمم الصديدي وعدد 16 رأس بسبب الهزال وعدد 29 رأس بسبب حويصلات الديدان الشريطية.

ولفتت السلخانة إلى أنه تم إعدام عدد 15 رأس من الأبقار منها عدد 11 بسبب الصفراء وعدد 4 بسبب حويصلات الديدان الشريطية.

وذكرت أنه تم إعدام 5 رؤوس من الإبل منها عدد 3 بسبب التسمم الصديدي وعدد 2 بسبب كسور وكدمات.

وأشارت السلخانة إلى أنه تم إعدام 1782 من الأحشاء من الكبد والقلب والرئة في الأغنام والماعز والأبقار والإبل.

وكان عميد بلدية طبرق، فرج بوالخطابية حذر في سبتمبر الماضي، المواطنين من شراء لحوم المواشي المذبوحة خارج السلخانة العامة.

وكشف بوالخطابية، في تصريح لأخبار ليبيا 24، أن عدد المواشي التي تم إعدامها، بعد مرور الطبيب البيطري في السلخانة العامة التابعة للبلدية، بلغ 69 خلال شهر أغسطس الماضي، وذلك بسبب العديد من الأمراض.