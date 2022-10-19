أبوجناح يبحث مع القائم بالأعمال الفلبيني المشاكل التي تواجه العمالة الفلبينية في ليبيا

ناقش نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وزير الصحة المكلف ” رمضان أبوجناح “، خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، مع القائم بالأعمال الفلبيني في ليبيا “هوان أنريكز ديانغ”، إمكانية التعاقد مع أطقم طبية وطبية مساعدة جديدة للمساهمة في رفع أداء القطاع الصحي في المرافق الصحية الليبية، وفق الوزارة.

وأوضحت وزارة الصحة، عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن أبوجناح بحث مع القائم بالأعمال الفلبيني العلاقات الثنائية بين ليبيا والفلبين وتعزيز التعاون فيما يخص أوضاع العمالة الفلبينية وحلحلة كافة المشاكل التي تواجههم داخل البلاد.

وخلال اللقاء، الذي عقد بمقر وزارة الصحة في طرابلس، أشاد أبوجناح بالأطقم الطبية الفلبينية، مشيرًا إلى أنها «تعد من أفضل العناصر التي تعمل داخل المرافق الصحية في ليبيا».