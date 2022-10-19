النائب المقال دغيم: إسقاط عضويتي معيب… ولم أتولَّ منصباً تنفيذيّاً

الوطن / رصد

وصف عضو مجلس النواب المقال زياد دغيم، قرار إسقاط عضويته من مجلس النواب بالقرار التعسفي، مؤكدًا تمسّكه بالعضوية التي منحها له الشعب، وفق قوله.

وطعن دغيم في رسالة موجّهة إلى رئاسة المجلس وأعضائه، بقرار المجلس الذي صدر بدعوى تولّيه منصبا تنفيذيا، معتبرًا أنه ادعاء غير صحيح، ومعيب للسلطة التشريعية في البلاد.

وأكد دغيم عدم تبليغه بأي وظيفة حتى تاريخ صدور القرار، معلنا تمسكه بعضويته التي قال إن الشعب هو الذي منحه إياها، دون ترشيح أو تكليف، لافتا إلى عدم سقوط عصوية عقيلة صالح عندما ترشح لمنصب رئيس المجلس.

وأعرب النائب المقال عن أمله في معالجة ما وصفه بالخلل والاضطراب داخل مؤسسة البرلمان، سعيا للحفاظ على ما تبقى من وحدة بدلا من فتح مرحلة جديدة من الصراعات، على حد تعبيره.