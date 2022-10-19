الدرسي يبحث مع ممثلي “سانوفي” الفرنسية التعاون في مجال توفير أدوية الأورام

بحث وكيل وزارة الصحة لشؤون المراكز الطبيّة ” توفيق الدرسي ” ظهر أمس الثلاثاء، مع ممثلين عن شركة ” سانوفي ” الفرنسية العالمية المتخصصة في مجال تصنيع الأدوية سبل التعاون بين الجانبين..

وناقش الاجتماع آليات التعاون في توفير أصناف من أدوية علاج مرضى الأورام ومرضى السكري وفقا لما نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الصحة عبر حسابها بموقع ” فيسبوك” .

كما جرى خلال الاجتماع التباحث حول تنفيذ برامج تدريبية لفنيي المعامل العاملين بمراكز علاج الأورام في ليبيا، فضلًا عن تنفيذ ورش عمل للأطباء العاملين بمراكز علاج الأورام..