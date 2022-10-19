بتهمة إختلاس 12 مليون دينار.. النائب العام يأمر بحبس أحد العاملين بمصرف التجارة – بنغازي

أخبار ليبيا 24

أمر النائب العام، الصديق الصور، بحبس أحد العاملين في مصرف التجارة والتنمية.

مكتب النائب العام، أوضح في بيان لها عبر منصتها الرسمية، أن أوامر الحبس جاءت بناءً على تهمة إختلاس 12 مليون دينار؛ وذلك عن طريق تزوير بيانات حسابات العملاء ومن ثمّ تحويلها إلى حسابات أشخاص آخرين منعاونين مع الموظفين.

وبحسب البيان، اتخذ وكيل النيابة العامة بنيابة لمكافحة الفساد في دائرك محكمة استئناف بنغازي، إجراءات التحقيق لبحث حالة الوصول إلى قاعدة بيانات المصرف بطرق غير شرعية، أوصلت المتهمين إلى تزوير حسابات مصرفية إلكترونية.

وفي سياق موازٍ.. كشف مكتب النائب العام أن النيابة العامة أمرت بحبس مسؤولي وكالة مصرف الجمهورية – المستقبل؛ لارتكابهم جرائم الاستيلاء على المال العام.

وأكد المكتب. أن مسؤولي المصرف متورطين في الحصول على نفع غير مشروع، وإلحاق ضرر عمدي جسيم بالمال العام ، وإساءة استعمال سلطات الوظيفة.