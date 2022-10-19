بعثة ليبيا بالأمم المتحدة: قلقنا عميق من استمرار إسرائيل في هدم المباني الفلسطينية 

أكدت بعثة دولة ليبيا الدائمة لدى الأمم المتحدة مجدداً موقفها الداعم للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وذلك في جلسة المناقشة العامة أمام اللجنة الثانية (لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية) بالجمعية العامة للأمم المتحدة.

وشاركت بعثة دولة ليبيا الدائمة لدى الأمم المتحدة الثلاثاء في جلسة المناقشة العامة أمام اللجنة الثانية (لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية) بالجمعية العامة للأمم المتحدة حول البند (56) المتعلق بالسيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية.

ومثل وفد ليبيا في هذه المناقشة الدكتور أشرف حامد، المكلف بمتابعة أعمال اللجنة بالجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، حيث تقدَّم الوفد ببيان أعرب فيه عن قلق ليبيا العميق إزاء استمرار الكيان الإسرائيلي في سياساته وممارساته لتوسيع المستوطنات وهدم المباني والمنازل الفلسطينية وتنفيذ عمليات الإغلاق والاستمرار في بناء الجدران الفاصلة، وفرض القيود على إمكانية الوصول والتنقل.

ورأت أن ذلك يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ويحرم الشعب الفلسطيني من استغلال موارده الطبيعية، مديناً تصعيد الأعمال العسكرية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل من قبل الاحتلال ومطالباً السلطة القائمة بالاحتلال بالكف عن استغلال الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية أو إتلافها أو التسبب في ضياعها أو استنفادها أو تعريضها للخطر.

كما أكّد البيان مجدداً على الحاجة الملحة للتعجيل بإنهاء الاحتلال الاسرائيلي والتوصل إلى تسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة على كافة المسارات، فضلاً عن دعم ليبيا الكامل لكل ما يقرره الشعب الفلسطيني الرافض للممارسات القمعية لسلطة الاحتلال، ولحقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.