المتحدّث باسم “النوّاب”: المجلس وضع ملاحظاته على مشروع قانون الرواتب الموحد

الوطن / رصد

قال الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، إن مجلس النواب وضع ملاحظاته على مشروع قانون الرواتب الموحد، أثناء جلسته اليوم الثلاثاء.

وأوضح بليحق عبر صفحته على “فيسبوك”، إن هذه الملاحظات تأتي لتعديل الصياغة ومراجعة الملاحظات الفنية في غضون شهر قبل إحالة مشروع القانون إلى اللجنتين التشريعية والمالية.

وأضاف إن” المجلس استأنف جلسته الرسمية اليوم الثلاثاء، بمقره في مدينة بنغازي لمناقشة قانون المرتبات الموحد، حيث أكد عقيلة صالح أن تحديد الحد الأدنى للأجور جاء استجابة لمطالب المواطنين نظرًا لارتفاع وغلاء المعيشة، وكذلك تدني المرتبات لعدد كبير من العاملين”.

واشتملت الملاحظات على تأكيد أن الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 دينار ليبي يشمل كافة العاملين في القطاعين الخاص والعام، مع ضرورة تحديد حد أعلى للأجور ضمن مشروع قانون المرتبات الموحد.

كما تم التنويه إلى ضرورة مراجعة الجدول الأول، من حيث المرتبات الوارد في مشروع قانون المرتبات الموحد، وضرورة إعادة هيكلة الجهاز الإداري والنظر في ذلك وإخطار الحكومة بهذا الصدد.